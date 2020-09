Una Vita da Star: Recensione, Trama, Cast (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nel 2016 è uscito nei cinema il film comico Una Vita da Star, diretto dal Regista Mike Rohl. Una Vita da Star è un film in piccola parte auto-biografico. La protagonista Debbie Gibson è infatti una cantautrice americana, molto popolare a cavallo fra gli anni ottanta e gli anni novanta. Leggi anche: L’amore bugiardo: Recensione, Trama, Cast Una Vita da Star: Film La protagonista interpreta una cantante in crisi negli anni 80 che nessuno più fare esibire, così la donna decide di partire da New York. Si trasferisce in una piccola cittadina dell’Ohio, di dove è originaria, e diventa un’insegnante di musica. Da questo momento per lei inizia una nuova ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

F_Molinari : Vedo molte domande: - non ho appeso la sacca al chiodo, mi sono preso una pausa per gestire un cambiamento di vita… - antoniospadaro : Bisogna cogliere le cose della Vita e ascoltarle. Come si fa prendendo una conchiglia. - ShooterHatesYou : Quanto eravamo puri da giovani? Una vita fa. - sabrellabella : @qutebutno @Sofia84173310 beh quante entrate hai è condizionato da dove vivi, con 3k a Milano puoi vivere una vita… - SaraBoschiJones : @Camillamariani4 Anche mia nonna , mondina e terza elementare. Una gran Donna che mi ha insegnato la maggioranza di… -