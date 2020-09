Una velocità mai vista prima: la Fibra ottica del futuro va 3 milioni di volte più veloce (Di mercoledì 2 settembre 2020) I risultati dell’University College di Londra sono incredibili: creata una Fibra ottica super veloce, ma per adesso la rete Vodafone rimane tra le più efficienti. Registrato un nuovo record di velocità di trasmissione su reti in Fibra ottica. Questo è il traguardo raggiunto dai membri del team dell’University College di Londra che, con le nuove tecnologie, hanno surclassato i risultati del team giapponese e hanno raggiunto i 178 Terabit al secondo. Cosa significa? Molto semplice, la Fibra ottica realizzata è ben 3 milioni di volte più veloce delle normali reti domestiche installate dai principali operatori che, nonostante tutto, stanno facendo del loro meglio per ... Leggi su newsmondo

StefanoLaonigro : @1f6eed3c8c1c4e4 LiFi ha una sonorità volutamente simile alla pronuncia del WiFi È un modello di trasmissione innov… - RetaiI_Italy : ??Preview #GroceryForumEurope Erika Andreetta, Partner, @PwC_Italia anticipa alcuni dati che saranno presentati vene… - gposcente : @fabbri333 @virginiaraggi i pendolari devono rispettare il limite di velocità. Il lungomare di Ostia non è un'autos… - TeofiloSteven : @RobiRobigno @NandoPiscopo1 Giusto ma solo perché Rebic attacca la profondità e Leao avendo sia velocità che dribbl… - DanGurney2014 : @elisaserafini In Italia si odia attribuire le responsabilità. Così se Salvini spara una fregnaccia colossale la co… -

Ultime Notizie dalla rete : Una velocità Bibbiano, il sindaco non arretra: «La querela a Di Maio resta». Il capo politico del M5s Crimi: «Abbiamo esagerato» Corriere della Sera