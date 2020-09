Una spericolata crisi di nervi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Come ogni tragedia che si rispetti nel Movimento 5 stelle, finisce tutto in farsa. Della cinquantina di deputati che hanno firmato l’emendamento per lo stop al rinnovo dei vertici dei Servizi segreti non ce n’è uno che si sia sfilato dal voto di fiducia imposto dal Governo. Anche la prima firmataria, Federica Dieni, che martedì prometteva fuoco e fiamme, rientra nei ranghi e vota sì, sottilenando “l’amarezza” per come è stata trattata “un’iniziativa che non era contro il Governo. In 28 non partecipano al voto, tra assenze e malattie solo alcuni in polemica, come Vittoria Baldino, che rimarca la “scelta infelice” del ricorso alla fiducia, ma assicura: “Conte non è in discussione”. Faccenda chiusa? Tutt’altro.Il Movimento è sull’orlo di una crisi di ... Leggi su huffingtonpost

