Una "bomba" Covid sull'Italia. Il virus "avanza" tra i migranti (Di mercoledì 2 settembre 2020) Mauro Indelicato Nel Paese nordafricano è arrivato soltanto in questi giorni il picco dell'epidemia da coronavirus: centinaia i contagiati, ospedali al collasso, un quadro che preoccupa anche l'Italia alle prese con l'emergenza immigrazione Il coronavirus corre in Libia e questo è un ulteriore pessimo segnale per l'Italia, che per adesso sta fronteggiando l'emergenza sanitaria assieme a quella migratoria per via dei tanti sbarchi che arrivano dal Paese nordafricano. A lanciare l'allarme è stata la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità: “Nelle ultime due settimane i casi di Covid in Libia sono raddoppiati – si legge nel rapporto dell'Oms – il sistema sanitario nel paese è stato gravemente danneggiato e circa il 50% dei principali ... Leggi su ilgiornale

Corriere : La notizia è deflagrata come una bomba in città, anche per via dei nomi noti degli indagati che appartengono ad amb… - tancredipalmeri : BOMBA! Secondo la tv argentina TyC, Messi avrebbe ufficialmente comunicato al Barcellona la sua volontà di esercita… - chetempochefa : Siamo testimoni di un evento catastrofico. Molti non lo hanno ancora realizzato, ma è come se fosse esplosa una bom… - iremma7 : RT @mandyislnfIames: Zayn è stato attivo su Instagram, ha spedito delle cose ad una fan ed ora ha pubblicato anche su Twitter... Secondo me… - Hysterie_Nya : @Swisssh complimenti davvero ( ... ) AHAHAHAHA e la canzone è una bomba davvero -

Ultime Notizie dalla rete : Una bomba Fattori a Orbetello: «La ex Sitoco è una bomba ecologica, va restituita ai cittadini IlGiunco.net Wanda Nara bomba sexy a Ibiza

E' sempre così, quando Wanda Nara decide di sparare, non manca mai il bersaglio. In vacanza a Ibiza con famiglia la moglie di Mauro Icardi posta su Instagram uno scatto che infiamma la timeline: di sp ...

Germani abbonata al sorpasso

Impressioni di (inizio) settembre. L’estate sta finendo, ma la Germani sa ancora nuotare nell’acqua alta e riesce sempre a tornare a riva anche quando annaspa. Come con Cantù, nell’esordio di Supercop ...

E' sempre così, quando Wanda Nara decide di sparare, non manca mai il bersaglio. In vacanza a Ibiza con famiglia la moglie di Mauro Icardi posta su Instagram uno scatto che infiamma la timeline: di sp ...Impressioni di (inizio) settembre. L’estate sta finendo, ma la Germani sa ancora nuotare nell’acqua alta e riesce sempre a tornare a riva anche quando annaspa. Come con Cantù, nell’esordio di Supercop ...