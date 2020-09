UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di giovedì 3 settembre 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 3 settembre 2020:Leggi anche: Daydreamer anticipazioni: HUMA finge un malore, ecco perchéLe fantasie amorose che da un po’ sta coltivando Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sono probabilmente destinate a un brusco stop… Si preparano l’addio al celibato di Niko (Luca Turco) e quello al nubilato di Susanna (Agnese Lorenzini). Non mancheranno contrattempi… Serena (Miriam Candurro) fa improvvisamente un’amara scoperta che riguarda Leonardo Arena (Erik Tonelli)… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, ... Leggi su tvsoap

