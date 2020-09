Un posto al sole anticipazioni: FILIPPO e SERENA si riavvicineranno? (Di mercoledì 2 settembre 2020) Siamo in attesa dei due episodi clou di Un posto al sole, previsti per il 4 e 7 settembre e che riguardano la cerimonia nuziale di Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini). È già chiaro che qualcosa succederà, visto che poi – stando alle anticipazioni ufficiali – ritroveremo a pezzi le famiglie coinvolte.Leggi anche: Beautiful, Una vita e Il segreto tornano alla domenica, ecco da quandoMa le attuali puntate di Upas vedranno protagoniste anche FILIPPO (Michelangelo Tommaso) e SERENA (Miriam Candurro). Lei, nello specifico, sta per fare un’amara scoperta su Leonardo Arena (Erik Tonelli): che il giovane, nonostante tutte le rassicurazioni fatte alla Cirillo, continui in realtà a spacciare? Un posto al sole: ... Leggi su tvsoap

