UFFICIALE – Magnani è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona: il comunicato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Giangiacomo Magnani è un nuovo giocatore dell’Hellas Verona: il difensore arriva in prestito con obbligo di riscatto Il sito UFFICIALE dell’Hellas Verona annuncia l’acquisto del difensore Giangiacomo Magnani. Questo il comunicato del club scaligero. «Hellas Verona FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo da U.S. Sassuolo Calcio, con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Giangiacomo Magnani. Giangiacomo Magnani, centrale difensivo classe 1995, ha già collezionato 29 presenze in Serie A, segnando la sua prima e sinora unica rete il 24 giugno scorso nel 3-3 dei neroverdi ... Leggi su calcionews24

BombeDiVlad : ? UFFICIALE | L'#Hellas sigla il suo nuovo acquisto ?? Si tratta di Giangiacomo #Magnani #LBDV #LeBombeDiVlad… - Alemilanista86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Hellas Verona, dal Sassuolo arriva Magnani in prestito - ProfidiAndrea : ?? UFFICIALE - #Verona, colpo #Magnani per la difesa: la gestione al #fantacalcio ?? L'Hellas crede in lui, vista anc… - FiloBarige993 : RT @AffariDiCalcio: Ufficiale: #Magnani è del #Verona! - AffariDiCalcio : Ufficiale: #Magnani è del #Verona! -