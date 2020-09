“Ufficiale!”. Harry e Meghan, la notizia bomba è servita. Cosa faranno i duchi di Sussex (Di mercoledì 2 settembre 2020) Bellissima notizia per il principe Harry e Meghan Markle. I due hanno infatti fondato una società di produzione e firmato un importantissimo accordo, della durata pluriennale, con Netflix. Quest’ultimo li pagherà per la realizzazione di documentari, film, serie televisive e altri programmi destinati ai più piccoli. A quanto pare, entrambi potranno anche apparire nei documentari, ma la donna non ha intenzione di ritornare a fare nuovamente l’attrice. L’esclusiva sarà ovviamente di Netflix. Ecco quali sono state le dichiarazioni dei duchi di Sussex: “Il nostro obiettivo è creare contenuti che informino ma che diano anche speranza. Nei panni di nuovi genitori», è importante per loro creare «programmi per famiglie che siano fonte ... Leggi su caffeinamagazine

