Ufficiale: Franco lascia il Monza e passa alla Pro Sesto (Di mercoledì 2 settembre 2020) E’ Ufficiale l’acquisto da parte della Pro Sesto, neopromossa in Serie C, dell’esperto difensore del Monza Michele Franco. Di seguito il comunicato della società monzese: Michele Franco passa a titolo definitivo alla Pro Sesto, club neopromosso in serie C. Il difensore pugliese, arrivato in Brianza la scorsa estate, lascia il Monza dopo aver conquistato la sua sesta promozione in carriera. A Michele, che raggiunge l’altro ex biancorosso Palesi, un in bocca al lupo per la nuova avventura! Michele Franco alla @ProSesto !In bocca al lupo anche a te!https://t.co/VBgl8OOUrk — AC Monza ... Leggi su alfredopedulla

equalizatore20 : ALTRI CORROTTI CON LA NDRANGHETA SONO MICHELE ZUCCALA' UFFICIALE DELL' ESERCITO ED FRANCO ED IERANO' FRANCESCO DI CINQUEFRONDI - NewsTuttoC : UFFICIALE - Pro Sesto, dal Monza ecco Michele Franco - basketinside360 : UFFICIALE - Urania Milano inserisce nel roster i giovani Franco e Pessaglia - - Franco_Forte88 : RT @CesareSacchetti: Il dpcm che chiede ai ristoratori di chiedere le generalità ai clienti è in flagrante violazione dell'art.651 del codi… - melgae2013 : @franco_fabry @ssccnapoli @MPolitano16 Profilo dell’anno x direttissima... anche se in giornata il profilo ufficial… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Franco Ufficiale: Franco lascia il Monza e passa alla Pro Sesto alfredopedulla.com Zarco: “Sono pronto a tornare in un team ufficiale”

Johann Zarco pensa di essere pronto a passare al team factory nel 2021, ma crede di aver bisogno di conquistare qualche podio in più in MotoGP per essere preso in considerazione. Johann Zarco è entrat ...

"La Centrale è porto franco": sempre più poliziotti aggrediti dagli stranieri

Due gravi atti di violenza contro agenti della Polfer impegnati in controlli di sicurezza si sono verificati ieri nella stazione Centrale di Milano. In entrambi i casi a compiere le aggressioni sono s ...

Johann Zarco pensa di essere pronto a passare al team factory nel 2021, ma crede di aver bisogno di conquistare qualche podio in più in MotoGP per essere preso in considerazione. Johann Zarco è entrat ...Due gravi atti di violenza contro agenti della Polfer impegnati in controlli di sicurezza si sono verificati ieri nella stazione Centrale di Milano. In entrambi i casi a compiere le aggressioni sono s ...