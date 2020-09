Udinese, visite ok per Ouwejan: domani la firma. I dettagli (Di mercoledì 2 settembre 2020) L’Udinese si avvicina a Thomas Ouwejan: il terzino classe ’96 ha svolto le visite mediche e domani firmerà il nuovo contratto L’Udinese è vicinissima al tesseramento di Thomas Ouwejan, terzino sinistro classe ’96 prelevato in prestito con diritto di riscatto dall’AZ Alkmaar. Come riportato da Sky Sport, il calciatore ha svolto con successo le visite mediche e domattina firmerà il contratto che lo legherà al club friulano. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

