“Udine sotto le stelle”: via Aquileia all’insegna dello sport (Di mercoledì 2 settembre 2020) Pallavolo, scherma, tennistavolo, judo, basket, danza, parkour. Il mese di settembre, in via Aquileia, sarà interamente dedicato allo sport, ai campioni friulani (presenti Mara Navarria e Silvio Fauner) e alle società del territorio. Ospiti d’eccezione gli Special Olympics Fvg che racconteranno che cosa significa per loro lo sport. «Siamo partiti con la programmazione a luglio, e per ben due mesi, agosto compreso, abbiamo proposto un fitto calendario fatto di appuntamenti culturali, enogastronomici e musicali. Per il nuovo mese abbiamo voluto cambiare registro, pur mantenendo alcuni degli eventi che nelle scorse settimane hanno accompagnato i weekend del Borgo», ha fatto sapere Antonella Fierro, rappresentante del Borgo,durante la conferenza stampa di presentazione della programmazione settembrina in via ... Leggi su udine20

MENUETTOit : #Food e #Music: “Udine sotto le stelle”: quello di via Aquileia sarà un settembre all'insegna dello sport - readEline : #casaupa #maltempo #Udine Una tromba d’aria ha attraversato anche il villaggio del sole e le ombre sotto cui tutti… - maxsimon320 : @Miky_born2read ho avuto la fortuna di assistere a un concerto a Udine, ormai quasi 25 anni fa, praticamente da sotto il palco.. Meraviglia - ConfindustriaUd : '#Economia Sotto l'ombrellone' | A #Lignano interviene anche il vicepresidente di #Confindustria #Udine e president… - vivodjlou : Raga ogni volta che Marco Morini scrive qualcosa sui concerti di Louis si scatena la fiera dell’ignoranza. Ma ha de… -