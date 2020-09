Turno infrasettimanale Serie A, variata la data di febbraio (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Lega ha annunciato attraverso un comunicato il cambio della data del Turno infrasettimanale: dal 3 febbraio 2021 al 3 marzo La Lega ha annunciato, attraverso un comunicato, che il Turno infrasettimanale previsto il 3 febbraio 2021 è stato spostato al 3 marzo. Cambio delle date anche per le semifinali di Coppa Italia. I match d’andata si giocheranno il 3 febbraio 2021 (anziché il 10 febbraio) mentre quelli di ritorno si disputeranno il 10 febbraio (invece del 3 marzo). Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

