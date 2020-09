Turno di Serie A posticipato al 3/3 per Coppa Italia (Di mercoledì 2 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 02 SET - La Lega calcio di Serie A ha comunicato la seguenti variazioni al calendario iniziale della Serie A e della Coppa Italia. Il Turno infrasettimanale del massimo campionato, in ... Leggi su corrieredellosport

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; c) è prevista alternanza ass ...Nella giornata di oggi è stato sorteggiato il calendario di Serie A 2020-2021. La prima giornata del Napoli sarà contro il Parma. Il calendario di Serie A 2020-2021 è stato ufficialmente sorteggiato.