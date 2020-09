Trump sbarca a Kenosha e difende il killer bianco. Afro ucciso a Los Angeles (Di mercoledì 2 settembre 2020) Valeria Robecco Il presidente sul 17enne che ha sparato: "Si è difeso". Un morto infiamma la California Donald Trump vola a Kenosha mentre negli Usa rimane alta la tensione in seguito alle proteste scoppiate dopo il ferimento dell'Afroamericano Jacob Blake. Nonostante il governatore del Wisconsin e i politici locali abbiano chiesto al presidente americano almeno di rimandare la visita, lui come da programma si è recato nella città «per ringraziare la polizia» e visitare gli edifici danneggiati dai manifestanti, definiti «saccheggiatori, anarchici, vandali». Poche ore prima, il Comandante in Capo ha difeso sia Kyle Rittenhouse, il 17enne suo sostenitore arrestato per aver ucciso con un fucile semiautomatico due dimostranti, sia Aaron Jay Danielson, l'attivista ... Leggi su ilgiornale

