Trump infiamma Kenosha: “Il razzismo non esiste in America” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Non è servita a placare le tensioni la visita di Trump a Kenosha. Anzi, come ampiamente previsto, è servita a dare al presidente una piattaforma in vista delle elezioni di novembre spaccando però ancora di più la comunità locale con l’inquilino della Casa Bianca che ha ribadito le sue posizioni di sostegno assoluto alla polizia e di condanna di ogni forma di protesta, negando che esista il razzismo negli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > Trump visiterà Kenosha, la città di Jacob Blake dove continuano le proteste Le parole di Trump a Kenosha Trump a Kenosha ha voluto farsi riprendere al centro della zona devastata dalle proteste anti razzismo della scorsa ... Leggi su giornalettismo

Trump arriva nel Wisconsin e infiamma lo scontro: ignorata la comunità afroamericana

