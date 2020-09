Trump contro sindaco Washington su monumenti controversi. "Vanno preservati, non abbattuti" (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dura reazione della Casa Bianca al piano della capitale Usa sui monumenti più controversi della città. “Il presidente Donald Trump crede che questi posti debbano essere preservati e non abbattuti, rispettati e non odiati, e trasmessi alla future generazioni. Finché lui sarà alla Casa Bianca, le irresponsabili raccomandazioni del sindaco non andranno assolutamente da nessuna parte e come sindaco della nostra capitale, una città che appartiene al popolo americano, dovrebbe vergognarsi per il solo fatto di averle suggerite”, si legge in una nota. Leggi su huffingtonpost

LegaSalvini : ++ CLAMOROSE RIVELAZIONI! CERCATE UN’ULTERIORE PROVA CHE IL DEEP STATE AMERICANO HA SEMPRE REMATO CONTRO TRUMP? ECC… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caos totale sulla scuola, fuga degli… - Agenzia_Ansa : Lo sport in America si ferma contro il razzismo. #Nba, gare sospese anche oggi, ripresa nel weekend. #Trump: 'Nb… - giovann58134961 : RT @claudio_2022: Twitter ancora contro Trump/ 'Meno morti per Covid-19 negli Usa': post rimosso. - antouninho : RT @CremaschiG: Il poliziotto che ha ucciso un altro #afroamericano a #LosAngeles è stato armato incitato e protetto da #Trump presidente d… -