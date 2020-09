Trump a Kenosha promette soldi agli agenti e li paragona ai golfisti: “Vanno nel pallone”. Teorie cospirazioniste e infondate su Biden (Di mercoledì 2 settembre 2020) È Kenosha la protagonista assoluta delle ultime ore di campagna elettorale in vista delle presidenziali: dopo la visita di ieri del presidente Donald Trump, che ha difeso la polizia assicurandole più fondi, anche il rivale Joe Biden ha annunciato che andrà “appena possibile” la città del Wisconsin, dove Jacob Blake è stato colpito dagli agenti, restando paralizzato dalla vita in giù. L’ex vicepresidente, ha aggiunto, “vuole essere sicuro di riuscire a parlare a tutti”, incluse le famiglie dei due manifestanti uccisi nelle proteste dal 17enne Kykle Rittenhouse, sostenitore del presidente che le ha colpite con un fucile semiautomatico durante gli scontri antirazzisti. Il Wisconsin è uno degli stati chiave cruciali per la ... Leggi su ilfattoquotidiano

