Trump a Kenosha difende la polizia. A Los Angeles ucciso un altro nero (Di mercoledì 2 settembre 2020) Nuove proteste nella città californiana, proprio nel giorno in cui il presidente Usa visitava la cittadina sconvolta da violenze e saccheggi dopo il ferimento di Jacob blake, colpito per sette volte ... Leggi su tg.la7

