Trovato morto a Miami il dj Erick Morillo, autore della hit “I like to move it” di Madagascar. Ad agosto l’accusa di violenza sessuale (Di mercoledì 2 settembre 2020) È stato Trovato morto nella sua casa a Miami, negli Stati Uniti, il deejay, musicista e produttore Erick Morillo, star della musica house e noto per la hit degli anni Novanta “I like to move it”, celebre tormentone della trilogia animata Madagascar. Il Dipartimento di Polizia di Miami Beach ha avviato un’indagine sulla morte del 49enne dopo ave ricevuto una chiamata proveniente dalla sua abitazione. Di origine colombiana ma cresciuto nel New Jersey, Morillo ha realizzato remix per artisti come Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy e Boy George. Con la sua etichetta, Subliminal, dal 1997, è stato tre volte vincitore del miglior DJ house award ai DJ ... Leggi su ilfattoquotidiano

