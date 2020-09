Trapani, ok della Covisoc e club iscritto al campionato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Trapani è ufficialmente iscritto al campionato di Serie C 2020/2021. Sia la Commissione Criteri Infrastrutturali e Organizzativi sia la Covisoc hanno espresso il loro parere favorevole per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di Serie C 2020/2021. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

