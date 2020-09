Trapani, è caos: calciatori vicini allo svincolo per mancato pagamento stipendi (Di mercoledì 2 settembre 2020) Segnali non positivi da Trapani sullo stato economico e patrimoniale del club granata. Secondo quanto riporta Repubblica.it, i calciatori granata con scadenza di contratto al 30 giugno 2021 sono Stancampiano, Kastrati, Aloi, Evacuo, Luperini, Scognamillo e Pettinari. Insieme a tutti gli altri compagni di squadra, avevano messo in mora la società prima dell'ultima gara di campionato.Entro lo scorso 31 agosto, il Trapani avrebbe dovuto pagare a tutti i tesserati la mensilità di giugno. Escluso Pettinari, che, essendo uomo mercato consentirà un incasso rilevante, il club granata sembra non aver pagato la suddetta mensilità. Insomma, potrebbe essere concreto il rischio di perdere la proprietà degli altri calciatori sotto contratto per morosità, anche se l'elenco preciso dei non ... Leggi su itasportpress

Segnali non positivi da Trapani sullo stato economico e patrimoniale del club granata. Secondo quanto riporta Repubblica.it, i calciatori granata con scadenza di contratto al 30 giugno 2021 sono Stanc ...

