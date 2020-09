Tragedia nel mondo della musica, morto a soli 49 anni. Il cordoglio degli amici (Di mercoledì 2 settembre 2020) È morto a soli 49 anni il famoso dj e producer Erick Morillo, uno dei big dell’ house music. La notizia è stata diramata poco fa e ha immediatamente fatto il giro del mondo. Erick Morillo è nato a Cartagena de Indias, il 26 marzo 1971. Il musicista, che era meglio conosciuto per il suo successo del 1993 ‘I Like To Move It’, ed è stato trovato morto a Miami Beach, in Florida, nella mattina di martedì 1 settembre. La causa della morte non è stata rivelata e le circostanze dunque non sono ancora note. Un portavoce della polizia di Miami Beach ha detto a Metro.co.uk: “Il dipartimento di polizia di Miami Beach sta indagando sulla morte del signor Eric A. Morillo. Abbiamo ricevuto una chiamata ai servizi ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia nel Tragedia nel campeggio di Massa, il padre: «Voglio portar via le mie due figlie» Il Secolo XIX Tragedia sfiorata a Pescara, bagnini salvano tre bambini di 6 anni e due madri

Pescara. Nel primo pomeriggio, presso il lido Le Hawaii di Pescara, due bagnini hanno sventato il peggio, salvando ben 3 bambini e 2 madri che, una volta in acqua, si sono ritrovati in difficoltà a ca ...

Pablo Larraín su Ema: “È un film che parla di passione e desiderio”

Presentato in concorso alla 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, arriva finalmente nella sale italiane Ema di Pablo Larraín. Dopo Neruda e Jackie, il regista cileno torna a una pellico ...

