Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è finita: lui avrebbe già un’altra, le ultime news (Di mercoledì 2 settembre 2020) Andrea Damante ha già voltato pagina dopo Giulia De Lellis? A quanto pare, secondo il settimanale Chi, il deejay veronese avrebbe già un’altra fidanzata mentre l’esperta in tendenze ha cambiato casa “archiviando” tutti i progetti e le aspettative. “Andrea Damante in teneri atteggiamenti con un’altra”, è finita con Giulia De Lellis E a volte, chi... L'articolo Tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è finita: lui avrebbe già un’altra, le ultime news proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

Ultime Notizie dalla rete : Tra Andrea Andrea Salerno: «La7, un racconto tra informazione e intrattenimento» Corriere della Sera Tra Juventus e Suarez è tutto fatto: ecco il perché

Luis Suarez è il primo nome sulla lista della Juventus ed è ormai vicinissimo a diventare la prima punta della nuova Juventus targata Andrea Pirlo. Secondo le ultime fonti c’è un principio d’accordo t ...

La vita in diretta Estate al termine. Marcello Masi: “Ringrazio tutti”

Negli ultimi giorni La vita in diretta Estate ha dovuto subire stravolgimenti imprevisti, a causa della chiusura prematura di Io e Te, programma della fascia postprandiale nel cui staff si è scoperto ...

