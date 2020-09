Tour de France, Van Aert vince la quinta tappa: Alaphilippe penalizzato, Yates nuovo leader (Di mercoledì 2 settembre 2020) Wout Van Aert ha vinto la quinta tappa del Tour de France 2020 trionfando in volata nell arrivo a ranghi compatti. Al termine dei 183 chilometri previsti con partenza da Gap, lo sprint al traguardo di ... Leggi su gazzettadelsud

La quinta tappa del Tour de France a Wout van Aert. Mondiali 2020 di ciclismo assegnati a Imola. PRIVAS (FRANCIA) – La quinta tappa del Tour de France a Wout van Aert. Una volata senza nessuna sbavatu ...Julian Alaphilippe non è più la maglia gialla del Tour de France 2020 per via di una violazione del regolamento. Il corridore della Deceuninck-QuickStep è stato penalizzato dalla giuria della Grande B ...