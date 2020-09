Tour de France, 5ª tappa: a Privas braccio di ferro tra attaccanti e velocisti (Di mercoledì 2 settembre 2020) La quinta tappa del Tour de France misura 183 km, parte da Gap e arriva a Privas, offrendo un percorso in cui c'è più discesa che pianura e aperto a tante soluzioni. IL PERCORSO - " Il via dalle ... Leggi su gazzetta

