Tour de France 2020, ordine di arrivo e classifica quinta tappa: Van Aert piazza l’acuto (Di mercoledì 2 settembre 2020) Wout Van Aert si aggiudica la quinta tappa del Tour de France 2020, partita da Privas e conclusasi a Gap dopo 183 km. L’olandese riesce ad imporsi in volata su Cees Bol e Sam Bennett. La giornata non regala grandi emozioni poiché, ad eccezione di qualche piccolo tentativo di allungo, nessun corridore prova a mettere a referto uno scatto degno di nota, in modo da tentare la fuga. Il Francese Benoit Cosnefroy, attuale maglia a pois, si fa vedere soltanto al momento dell’arrivo sul Gran Premio della Montagna, dove transita in prima posizione, conquistando un punto prezioso per la sua classifica. A 34 km dal termine c’è la caduta di Sepp Kuss, uno degli uomini di punta di Primoz Roglic; fortunatamente lo ... Leggi su sportface

