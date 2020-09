Tour de France 2020, oggi la quinta tappa: Gap-Privas (183 km) (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Tour de France 2020 oggi, mercoledì 2 settembre 2020, lascia Gap con la quinta tappa che si concluderà a Privas dopo 183 chilometri di corsa. Una frazione che prevede un arrivo in leggera salita. Ieri la vittoria in volata di Primoz Roglic ha dato un segnale importante di forza per questo Tour. La tappa di oggi vede favoriti i velocisti, su tutti Caleb Ewan della Lotto-Soudal e Sam Bennett della Deceuninck-Quick Step. Il percorso La tappa odierna avrà un andamento prevalentemente pianeggiante, con il traguardo volante di L’Epine posto a 50 km dal via e due GPM di quarta categoria collocati nella seconda metà di corsa: si tratta del Col de Serre ... Leggi su tpi

