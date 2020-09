Totò Schillaci consiglia la Juventus: “Prendere Suarez? Con CR7 e Dybala meglio Dzeko…” (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Juventus a caccia di un nuovo centravanti. Con Gonzalo Higuain sarà addio e i nomi in pole position sono quelli di Luis Suarez dal Barcellona o Edin Dzeko dalla Roma. A provare a consigliare la Vecchia Signora ci prova Totò Schillaci, storico ex attaccante anche della Nazionale che parlando a Leggo ha detto la sua sul possibile colpo in avanti dei bianconeri.Il consiglio di Schillacicaption id="attachment 625079" align="alignnone" width="600" Dzeko (getty images)/caption"Preferisco Suarez, ma per il gioco della Juve credo sia più adatto Dzeko", ha spiegato Schillaci che poi ha precisato: "Io mi rivedo nell’uruguaiano: dribbla, non ha paura, lotta. Ma con Cristiano Ronaldo e Dybala è preferibile il bosniaco, che ha ... Leggi su itasportpress

