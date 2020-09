Torino, Urbano Cairo arriva a 15 anni di presidenza: “Storia di passione e emozioni. Belotti il miglior colpo” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il 2 settembre 2005 Urbano Cairo diventava presidente del Torino. Il patron granata si racconta, ricordando i momenti più importanti. Urbano Cairo raggiunge il traguardo di 15 anni di presidenza del Torino. Un periodo iniziato in quell’estate del 2005 quando il club granata fu retrocesso in Serie B a seguito della fallimentare gestione Cimminelli. “Non vedo l’ora di ripartire, con un nuovo ciclo, scegliendo un direttore sportivo giovane ma già esperto, e un tecnico che ha un’idea precisa di calcio. Ho rotto gli indugi“. Estate 2005, il ricordo Cairo ricorda l’inizio: “Partimmo senza palloni, con la necessità di fare la squadra in sette giorni e la curiosità ... Leggi su newsmondo

