Torino-Pro Patria 1-1: il tabellino dell’amichevole, a segno Zaza (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il tabellino di Torino-Pro Patria, match valevole come seconda amichevole precampionato. I ragazzi di Marco Giampaolo passano in vantaggio nel corso del primo tempo grazie ad una rete di Simone Zaza mentre nella ripresa ci pensa un grandissimo gol di Colombo a riequilibrare tutto. Dopo la vittoria con il Novara arriva dunque un 1-1 per i granata che si avvicinano all’esordio in campionato che avverrà il 20 settembre in casa della Fiorentina. Torino (4-3-1-2): Milinkovic-Savic (st 1′ Rosati); Izzo (st 1′ Fiordaliso), Nkoulou (st 17′ Djidji), Buongiorno (st 1′ Bremer), Ansaldi (st 1′ Celesia); Meite, Rincon (st 17′ Segre), Aina (st 17′ Kone); Berenguer (st 17′ Iago Falque); Zaza (st 17′ Edera), De Luca (st 17′ ... Leggi su sportface

