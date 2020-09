Torino, ora Torreira è realtà: l’uruguaiano vuole tornare in Serie A (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il Torino insiste per Lucas Torreira: il centrocampista uruguaiano sta pensando di lasciare l’Arsenal e tornare in Serie A Il Torino ha deciso di insistere per riportare Lucas Torreira in Serie A. Il centrocampista è una esplicita richiesta del tecnico Marco Giampaolo, che lo ha già allenato durante l’esperienza alla Sampdoria. Come riportato da Sky Sport, proseguono i contatti tra la dirigenza granata e l’entourage del calciatore, che ha già espresso la propria volontà di lasciare l’Arsenal e tornare in Italia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

