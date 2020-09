Tonali-Diaz, Maldini indiavolato (Di mercoledì 2 settembre 2020) Fatta per il baby talento del Brescia, a un passo lo spagnolo. Inter: Skriniar e Perisic per finanziare Kanté. Leggi su quotidiano

marcoconterio : ?? E' la settimana del #Milan - Tutto definito per #Tonali dal Brescia - Brahim #Diaz sì, in prestito secco dal… - marcoconterio : ?? Il #Milan non si ferma a Tonali e vuole provare a chiudere a breve anche per Brahim Diaz del #RealMadrid #Real e… - TuttoMercatoWeb : Milan scatenato, non solo Tonali: scambio di documenti col Real Madrid per Brahim Diaz - frank_catania : RT @NonSoloJuve: #SUAREZ? Edizione delle 19 di Sky Calciomercato con Marchetti e DiMarzio: 30 minuti a parlare di Tonali Diaz Vidal Kolar… - NuovoNando : RT @mmajernamarco: La verità è che il Milan fino adesso ha speso 10 ml di cartellini e si è portato a casa Ibrahimovic, Brahim Diaz e Ton… -

Ultime Notizie dalla rete : Tonali Diaz Tonali-Diaz, Maldini indiavolato Quotidiano.net Tonali-Diaz, Maldini indiavolato

di Ilaria Checchi Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan e il centrocampista potrebbe raggiungere il capoluogo lombardo già tra venerdì e sabato per svolgere le visite mediche e firmare il contr ...

Milan, è fatta per il prestito di Brahim Diaz. Ora si punta Bakayoko

Milano, 1 settembre 2020 – Il Milan è letteralmente scatenato sul mercato: dopo aver chiuso con successo le pratiche del rinnovo di Ibrahimovic e dell’arrivo di Tonali (che nei prossimi giorni sosterr ...

di Ilaria Checchi Sandro Tonali è un nuovo giocatore del Milan e il centrocampista potrebbe raggiungere il capoluogo lombardo già tra venerdì e sabato per svolgere le visite mediche e firmare il contr ...Milano, 1 settembre 2020 – Il Milan è letteralmente scatenato sul mercato: dopo aver chiuso con successo le pratiche del rinnovo di Ibrahimovic e dell’arrivo di Tonali (che nei prossimi giorni sosterr ...