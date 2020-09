Tonali al Milan: le parole di Cellino (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sandro Tonali sarà del Milan: la conferma definitiva è arrivata da Massimo Cellino, presidente del Brescia Sandro Tonali si trasferirà al Milan. Non c’erano molti dubbi, ma la conferma definitiva è arrivata da Massimo Cellino. «Il ragazzo ha scelto il Milan», ha ribadito il presidente del Brescia durante un intervento a TopCalcio24. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

