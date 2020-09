Tommaso Paradiso, pioggia di critiche: un flop il singolo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tommaso Paradiso nella bufera: il suo singolo non piace ai fan che vanno giù duro su Twitter. “Ricordami” sembra già utopistico Tommaso Paradiso, con ogni probabilità, di certo non si aspettava di finire in trend topic su Twitter nella prima giornata del debutto del suo singolo. O meglio, ci sperava ma certo non in questo modo. Eh sì perché gli utenti non sono stati affatto generosi con l’ex frontman dei “The Giornalisti”, al suo primo lavoro da solista, con l’album che uscirà solo nel nuovo anno, agli inizi del 2021. Un flop assoluto, con gli internauti che hanno pesantemente criticato il lavoro del cantante. “Ricordami” è un pezzo che narra di nostalgia e sentimenti ma ... Leggi su bloglive

IlSoldini : “Ricordami”, l’ultima di Tommaso Paradiso crea otite. Non mi stupisco tanto di lui che canta quanto di chi lo pro… - Heartbeat_Noise : RT @unuomopop: Tommaso Paradiso voleva scrive L’Estate Sta Finendo 2020 e j’è uscita È Quasi Magia Johnny, capita - lanarcii : RT @daunasolaparte: Tommaso Paradiso che immagina di essere in tendenza per la canzone per poi scoprire che tutti scrivono che son rimasti… - TheRenry : RT @eleonmars: ho letto che in tendenza c'è tommaso paradiso che ha deluso col nuovo singolo e la gente rivuole i the giornalisti. famo che… -