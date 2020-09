Toglie monopattino parcheggiato in mezzo la strada: aggredito venditore ambulante (Di mercoledì 2 settembre 2020) Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno arrestato un 37enne senza fissa dimora per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale al termine di una vicende in cui l'uomo aveva aggredito ... Leggi su romatoday

Gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno arrestato un 37enne senza fissa dimora per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale al termine di una vicende in cui l'uomo aveva aggredito a ...

Mom, scoppia il caos «Mancano 100 bus»

TREVISO Mancano all'appello cento mezzi, tra autobus e corriere. Tanti sono quelli che servirebbero oggi a Mom per riuscire a garantire alle scuole lo stesso servizio dell'anno scorso alla luce delle ...

