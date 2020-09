Tirreno-Adriatico 2020, il percorso: l’altimetria delle otto tappe (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il percorso e le altimetrie della Tirreno-Adriatico 2020, la “Corsa dei due Mari” giunta all’edizione numero 55. otto le tappe che prepareranno molti corridori al Giro d’Italia distante solo poche settimane, un menù molto vario tra volate, salite e la consueta cronometro finale che terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo giorno. Assenti causa Tour de France i primi due classificati del 2019, Primoz Roglic e Adam Yates, ci sarà invece Jakob Fuglsang che lo scorso anno chiuse al terzo posto. Tra i principali avversari del danese immancabile Vincenzo Nibali, vincitore della Tirreno-Adriatico nel 2012 e nel 2013. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i segreti di ogni ... Leggi su sportface

