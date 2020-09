The Good Doctor 3 su Rai2 con gli ultimi episodi: anticipazioni 2 e 9 settembre (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il conto alla rovescia è terminato e tra qualche ora saremo tutti incollati davanti allo schermo su Rai2 per gli ultimi episodi di The Good Doctor 3. Il medical drama con Freddie Highmore è pronto a tornare in onda dopo la lunga pausa che ha lasciato i fan con il fiato sospeso proprio sul più bello, al giro di boa che spianerà la strada verso il gran finale. Ad andare in onda a partire da oggi, 2 settembre, saranno gli ultimi episodi della terza stagione, sei in tutto, tra nuovi casi da risolvere, una crisi tra Carly e Shaun che questa volta sembra definitiva e, infine, l’avvicinamento tra Melendez e Claire. The Good Doctor 3 andrà in onda in prima visione assoluta, dopo ... Leggi su optimagazine

