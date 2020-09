The Boys 2: come Jack Quaid ha convinto il cane di Karl Urban a fare sesso con un maiale di peluche (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cronaca della divertente disavventura di Jack Quaid col cane di Billy Butcher di cui faremo la conoscenza nella seconda stagione di The Boys. Una delle storie più divertenti - e più imbarazzanti - dal set di The Boys 2 vede coinvolti Jack Quaid, il cane fictional di Karl Urban e un maiale di peluche. La storia in questione, diffusa da EW, vede tra i protagonisti Terrore, il cane di Billy Butcher (Karl Urban) ossessionato dal sesso, presenza costante dei fumetti che farà la sua comparsa nella seconda stagione di The Boys. "Il momento più divertente sul set ... Leggi su movieplayer

