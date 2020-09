The Batman: il trailer ricreato con i personaggi della LEGO (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un fan di The Batman ha ricreato il trailer ufficiale del film di Matt Reeves con le minifigure della LEGO, con risultati davvero esaltanti. Durante il DC Fandome è stato diffuso il trailer tanto atteso di The Batman, il nuovo film con Robert Pattinson diretto da Matt Reeves, video che ha subito catturato l'attenzione dei milioni di fan, tanto che uno di loro ha realizzato una trasposizione del trailer con i personaggi LEGO. Il risultato di questo speciale trailer di The Batman è molto fedele all'originale, ricostruito con i personaggi LEGO scena dopo scena, con accuratezza e precisione. Un video creativo e impressionante, che contiene ... Leggi su movieplayer

