Terremoto nelle Marche: scossa di magnitudo 2.9 nella zona di Cantiano (Di mercoledì 2 settembre 2020) Un Terremoto di magnitudo 2.9 si è abbattuto nelle Marche, nella zona di Cantiano, un comune in provincia di Pesaro. Un Terremoto di magnitudo 2.9 si è abbattuto nelle Marche alle ore 10e38 del mattino, in un comune in provincia di Pesaro. L’epicentro si è infatti verificato a tre chilometri da Cantiano (PU). Il Terremoto … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : Scossa di #terremoto nelle Marche - rita_severini : @paola_demicheli Ecco, appunto. Se la gestione covid nelle scuole sarà come quella del terremoto abbiamo da essere speranzosi - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #PESARO-URBINO, nelle #MARCHE, a #Cantiano. #Magnitudo 2.9. Ecco QUI i #DETTAGLI - RobertoZucchi11 : Elezioni regionali, sondaggio terremoto nelle Marche. Sbanca il candidato della Meloni, Pd e M5s cancellati - Il Te… - SoniaLaVera : RT @StrunzTruppen: Le attuali posizioni dei banchi nelle scuole non sono più a norma con le disposizioni per facilitare e rendere rapido lo… -