Terrapiattisti, una coppia ha violato il lockdown per cercare la "fine del mondo". Ma si sono persi lungo le coste della Sicilia (Di mercoledì 2 settembre 2020) Una coppia di Terrapiattisti ha sfidato (e violato) il lockdown per imbarcarsi in un viaggio fino ai confini del mondo. sono partiti dal Veneto con l'obiettivo di arrivare fino ai ghiacci dell'Antartide per evitare la quarantena tra le quattro mura di casa ma si sono dovuti arrendere dalle parti di Ustica, dove si sono persi e sono stati soccorsi dalla guardia costiera senza acqua e stremati dalle correnti. A raccontare l'epopea dei due è il quotidiano La Stampa che ha pubblicato il racconto di Salvatore Zichichi, medico dell'Ufficio di sanità marittima del ministero della Salute e che si è trovato di fronte a questa storia surreale in mezzo a decine di richieste di soccorso

