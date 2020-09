Tennis femminile under 16: l’irpina Gaeta ben figura ai campionati italiani (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Termina con il sorriso il percorso di Gaeta Maddalena ai campionati italiani di Tennis, categoria under 16. La giovane Tennista irpina è stata eliminata nella giornata di ieri dalla testa di serie numero 15, dopo una buona prestazione sulla terra rossa del Ct Rovereto. Gaeta prima della sconfitta di ieri aveva superato con grande personalità il tabellone di qualificazione, vincendo ben tre partite con avversarie di classifica superiore alla sua, e con questi splendidi risultati ottenuti ai campionati italiani scala ancora la classifica con la promozione a 2.7 ”Felice come dopo una vittoria. Ho disputato delle ottime gare, superando in scioltezza le qualificazioni, ... Leggi su anteprima24

NEW YORK - Matteo Berrettini si conferma il numero uno degli azzurri. Esordio vincente per il tennista romano agli Us Open, secondo Slam di stagione, il primo dopo il lockdown, in corso sui campi in c ...Essendo stata una delle prime discipline sportive a riprendere il via dopo l’emergenza sanitaria dei mesi scorsi, il tennis ha già richiamato in campo le squadre agonistiche per il varo della nuova st ...