TENET, il trionfo del cinema dell’abbandono (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il tempo. Una dimensione relativa, sfuggevole, senza definizione che tende continuamente a cambiare. Questa è l’ idea che Christopher Nolan, ormai da anni, cerca di trasmetterci attraverso la sua filmografia. Tutto può cambiare, niente è immutato. TENET non è altro che la rappresentazione all’ ennesima potenza della sua poetica. Non cercare di capire, ma di sentire Poster di TENET Un cinema intricato, che prevede attenzione, freddo, asettico ma che è capace di intrattenere. Il trionfo di un cinema che nasce citando se stesso, in una scena iniziale che ricorda molto la grande rapina del Cavaliere Oscuro e le grandi macchinazioni narrative di Inception. Quello di Nolan, è un cinema facile nella sua complessità che ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

playersmag : Non ci potrebbe essere un film migliore del complesso meccanismo cinematografico di Nolan per riappacificarsi col b… - zooppaitalia : Tenet: Nolan e la spiegazione di un trionfo del cinema complicato e spettacolare [recensione]… -

Ultime Notizie dalla rete : TENET trionfo Box Office Italia, la rinascita: Tenet guida il ritorno degli italiani al cinema LaScimmiaPensa.com Weekend Box Office: Tenet al primo posto supera Onward – Oltre la magia

Al Box Office trionfa Tenet il nuovo film di Christopher Nolan che supera facendo scendere in seconda posizione il film d’animazione Disney Pixar Onward – Oltre la magia di Dan Scanlon Il primo posto ...

La recensione di Tenet di Christopher Nolan

Come da tradizione nolaniana, la trama di Tenet è super segreta ma già le prime recensioni arrivate dagli USA ci avevano dato qualche indizio. In molti hanno infatti parlato di un thriller dagli echi ...

Al Box Office trionfa Tenet il nuovo film di Christopher Nolan che supera facendo scendere in seconda posizione il film d’animazione Disney Pixar Onward – Oltre la magia di Dan Scanlon Il primo posto ...Come da tradizione nolaniana, la trama di Tenet è super segreta ma già le prime recensioni arrivate dagli USA ci avevano dato qualche indizio. In molti hanno infatti parlato di un thriller dagli echi ...