Tardelli rinuncia alla candidatura Aic. Dirigerà la Coverciano romana (Di mercoledì 2 settembre 2020) Marco Tardelli abbandona la corsa alla presidenza dell’Assocalciatori. Dirigerà il nuovo centro tecnico della Federcalcio che sorgerà a Roma, sui terreni del Salario Sport Village. Lo riferisce l’Ansa. Tardelli torna dunque in azzurro, mettendosi al servizio delle nazionali giovanili che avranno il loro quartier generale nell’impianto confiscato all’imprenditore Diego Anemone. Quella che il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha definito “la nuova casa delle nazionali”. L'articolo Tardelli rinuncia alla candidatura Aic. Dirigerà la Coverciano romana ilNapolista. Leggi su ilnapolista

