Sviluppo rurale, misure ad investimento: ulteriore proroga delle scadenze regionali (Di mercoledì 2 settembre 2020) A causa del protrarsi dell’emergenza da Covid-19, la Regione Campania ha disposto con decreto dirigenziale n. 155 del 31 luglio 2020 la proroga dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabilite dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA) relativamente alle misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR. I termini slittano al 10 dicembre 2020 per i beneficiari di tutte le tipologie d’intervento della misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” e al 31 ottobre 2020 per i beneficiari di tutte le altre misure non connesse alla superficie e/o agli animali. La proroga è autorizzata d’ufficio e non necessita, pertanto, di alcuna richiesta preventiva da parte dei soggetti beneficiari e di istruttoria da parte ... Leggi su ildenaro

flasaccom : @micheleemiliano Puglia ultima in Italia per l’avanzamento della spesa del PSR 2014 – 2020, ferma al 19,60%, second… - Ricky821H : Con Sanna per Colleferro, Sviluppo Agricolo Rurale , Life, Bosco verticale . @PierluigiSanna2 - renato12mario : Finisce qui il mio interesse per una F1 a dir poco vergognosa: piloti autisti a casa dell'esagerata dipendenza dagl… - maura_sarno : Ecco un estratto del mio intervento di ieri sera su @ptvtelenostra. Tra i tanti temi, abbiamo parlato del futuro de… -

Ultime Notizie dalla rete : Sviluppo rurale Sviluppo rurale, misure ad investimento: ulteriore proroga delle scadenze regionali Il Denaro Sviluppo rurale, misure ad investimento: ulteriore proroga delle scadenze regionali

A causa del protrarsi dell’emergenza da Covid-19, la Regione Campania ha disposto con decreto dirigenziale n. 155 del 31 luglio 2020 la proroga ...

Covid, continua l’impegno del Governo a sostegno del florovivaismo

Tra i settori più colpiti dalla crisi generata dalla pandemia Covid-19 vi è quello del florovivaismo che, secondo dati ISTAT, genera da solo un fatturato di oltre 2,5 miliardi di euro l’anno, pari al ...

A causa del protrarsi dell’emergenza da Covid-19, la Regione Campania ha disposto con decreto dirigenziale n. 155 del 31 luglio 2020 la proroga ...Tra i settori più colpiti dalla crisi generata dalla pandemia Covid-19 vi è quello del florovivaismo che, secondo dati ISTAT, genera da solo un fatturato di oltre 2,5 miliardi di euro l’anno, pari al ...