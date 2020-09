Susanna Avesani Pinto, l’addio prematuro alla regina della moda (Di mercoledì 2 settembre 2020) Addio a Susanna Avesani Pinto. Pioniera dei buyer della moda, un’icona a Milano e famosissima nelle piazze internazionali più famose del fashion system, è morta a soli 66 anni a causa dello shock anafilattico provocatole dalla puntura di una vespa. Chi era Susanna Avesani Pinto Avesani Pinto aveva debuttato giovanissima già nei primi anni ’70, fondando nel 1979 la sua azienda, Avesani srl, e arrivando a lavorare con grandissimi big, da Harrods e Henri Bendel a The Taubman Company. Amica personale di Gianni Versace, Giorgio Armani e della famiglia Missoni, ha vissuto la nascita del successo della moda ... Leggi su quifinanza

