SUDAFRICA: “Jerusalema” la storia di un canto Gospel che fa ballare l’intero pianeta (Di mercoledì 2 settembre 2020) È il successo intramontabile di tutte le stagioni precedenti l’estate e dell’estate 2020 stessa.Uscito alla fine del 2019, il titolo del giovane musicista e produttore SUDAFRICAno Master KG, interpretato dal cantante Nomcebo Zikode e un remix con Burna Boy è un successo sui social network. La canzone batte in assoluto tutti i record con oltre 58 milioni di visualizzazioni su YouTube per il video musicale ufficiale di Jerusalema ed è nella top 5 di Shazam in tutto il mondo. Su Tik Tok, la clip è stata vista oltre 65 milioni di volte e la danza oltre 77 milioni! Un successo che nasce dall’Africa arrivando in tutte le parti più recondite del mondo.Con “Jerusalema“, il mondo intero è stato raggiunto dai testi in zulu ( è una lingua nguni parlata in SUDAFRICA, Malawi, Mozambico ... Leggi su sbircialanotizia

