Subito meteo estremo nel Mediterraneo troppo caldo. Super temporali (Di mercoledì 2 settembre 2020) Secondo le ultime stime di previsione, dalla prossima settimana, presumibilmente lunedì, avremo nel Mediterraneo centrale una nuova burrasca. Stavolta piomberà ben più decisa rispetto alla precedente, con un’evoluzione più dinamica, che coinvolgerà praticamente tutta l’Italia. Le acque del Mediterraneo registrano valori termici Superiori alla media di riferimento. Un riscaldamento che si è sensibilmente accentuato nel corso del mese di agosto 2020, quando si sono ripetute ondate di calore. Ma attualmente, il caldo nel medio e basso Mediterraneo prosegue, e nei prossimi giorni sarà destinato ad aumentare. Ciò farà crescere la temperatura Superficiale dei mari, alimentando a dismisura la ... Leggi su meteogiornale

