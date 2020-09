Suarez Juventus, accordo raggiunto: svolta improvvisa, sorpassato Dzeko (Di mercoledì 2 settembre 2020) Suarez Juventus- Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio” e come confermato dalla Spagna, i bianconeri avrebbero raggiunto un accordo totale con Luis Suarez. L’attaccante del Barcellona dovrà prima trattare la risoluzione del suo contratto con i blaugrana con un’importante buonuscita. La Juventus aspetta, ma la sensazione è che il Pistolero abbia superato Dzeko nelle gerarchie bianconere. Suarez Juventus, le cifre dell’ingaggio L’attaccante uruguaiano firmerà un contratto di 2-3 anni da 12 milioni di euro a stagione. Come anticipato, Suarez si libererà a costo zero dal Barcellona. Leggi anche: Mercato Juventus, Paratici pensa allo ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : La #Juventus ha iniziato a spingere concretamente su #Suarez. Contatti costanti. Le parti si aggiorneranno nelle pr… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona… - DiMarzio : #Juventus - #Suarez, contatti continui: le ultime - luca_fly1 : RT @Djnc78: Esattamente dieci anni fa, prendevamo rifiuti e pesci (eufemismo edulcorato)in faccia da Totò Di Natale, all'epoca 34enne. Oggi… - JOVHNNY : Ronaldo - Suarez - Dybala tridente così da sogno che sono la Juventus FC può farlo risultare un flop -