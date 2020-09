Stupenda celebrazione dell’amore in Ogliastra: il “sì, lo voglio” delle cagliaritane Jenny e Sara a Cardedu (Di mercoledì 2 settembre 2020) Stupenda celebrazione dell’amore, nei giorni scorsi, in Ogliastra. Due giovani donne del cagliaritano, Jenny e Sara, si sono giurate amore eterno, con rito di unione civile, a Cardedu, scegliendo l’Ogliastra per il loro “Per sempre”. Dopo il “Sì, lo voglio” in località Belvedere, hanno proseguito la festa al Perdepera Resort. Dell’organizzazione dell’evento si è occupata l’agenzia Casablanca Elitevent – con, come wedding planner, Veronica Vacca. A immortalarle è stato il fotografo Cristian Mascia. «Davanti ai miei occhi si è palesato uno spettacolo bellissimo: due donne, entrambe vestite di bianco ed entrambe splendide, che, mano nella mano, si dirigevano verso il ... Leggi su limemagazine.eu

